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استشهاد طفل وإصابة آخر برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

السبت 01 يونيو 2024 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل وإصابة آخر برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا



أريحا/سما/

 استشهد مساء اليوم السبت، الطفل أحمد أشرف وليد حميدات (16 عاما) وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وقال مراسلنا، إن  قوات الاحتلال، اقتحمت المخيم، واطلقت النار على طفلين، أثناء تواجدهما قرب المقبرة الغربية في المخيم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهما، قبل اعتقالهما من المكان.

وفي وقت لاحق، أعلن الهلال الاحمر، أن طواقمه تسلمت من قوات الاحتلال جثمان الشهيد الطفل حميدات (16 عاماً) على أحد الحواجز العسكرية جنوب المدينة، وجاري نقله لمستشفى اريحا الحكومي، فيما بقي المصاب الاخر وهو الطفل محمد موسى البيطار (17 عاما) محتجزا لدى الاحتلال، ولا تتوفر معلومات عن حالته الصحية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، استشهد 520 مواطنا بينهم 130 طفلا، وأصيب 5 آلاف آخرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

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