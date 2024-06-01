الجيش الإسرائيلي: أضرار جسيمة إثر استهداف “حزب الله” معسكر جيبور (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إطلاق “حزب الله” صاروخ بركان نحو معسكر “جيبور” بمستوطنة كريات شمونة الشمالية، أسفر عن “أضرار جسيمة”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية): “حزب الله أطلق صباح اليوم صاروخ بركان، وأصاب معسكر جيبور، وهو مقر الفرقة 769 بمدينة كريات شمونة”.

والفرقة 769 في الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن تأمين الحدود في القطاع الشرقي بين إسرائيل ولبنان.

وأشارت الإذاعة إلى وقوع “أضرار جسيمة” بالمعسكر، دون الحديث عن إصابات بشرية.

وفي وقت سابق السبت، بثت حسابات إخبارية عبرية على تلغرام، فيديوهات قالت إنها مشاهد لسقوط صاروخ في معسكر “جيبور”، وأظهرت مقاطع الفيديو دمارا كبيرا داخله.

من جانبه، أعلن “حزب الله”، في بيان، استهداف ثكنة كريات شمونة مقابل الحدود اللبنانية، ما ‏أدى إلى اندلاع النيران في جزء منها.‏

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت، إسقاط طائرة مسيرة تابعة له كانت تحلق في الأجواء اللبنانية بصاروخ أرض ـ جو.

وقال في بيان: “قبل قليل أطلق صاروخ أرض ـ جو نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو حلقت في الأجواء اللبنانية حيث أصيبت وسقطت داخل لبنان”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن “الحادث قيد التحقيق”.

وأكد أن “سلاح الجو الإسرائيلي سيواصل العمل في الأجواء اللبنانية لتحقيق مهام جيش الدفاع” رغم شكاوى لبنان وتحذيراته المتكررة بشأن الخروقات الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن “حزب الله” هو المسؤول عن إسقاط المسيرة.

وقالت في منشور عبر منصة إكس: “حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أض جو وجيش الدفاع يؤكد سقوط مسيرة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية، ويفتح تحقيقا في ملابسات الحادث”.

من جانبه، أكد الحزب مسؤوليته عن إسقاط المسيرة وقال، في بيان، إنها من نوع “هرمز 900”.

وأضاف أن مقاتليه “كمنوا اليوم السبت لمسيرة من نوع هرمز 900 التي تعتدي على أهلنا وقرانا واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية، حيث تم إسقاطها”.