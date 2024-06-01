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جرحى بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)

السبت 01 يونيو 2024 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جرحى بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)



بيروت/سما/

قصف الجيش الإسرائيلي السبت قرى في جنوب لبنان ما تسبّب بإصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينهم أطفال، بعد ساعات من تبني حزب الله هجمات على شمال فلسطين المحتلة وإعلانه إسقاط مسيرة إسرائيلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة إسرائيلية أوقعت سبعة جرحى في بلدة صديقين في منطقة صور.

 

 

وقال مصدر في الهيئة الإسلامية الصحية التابعة لحزب الله “نقل 16 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و14 عاماً، إلى المستشفيات نتيجة إصابتهم بجروح” في الغارة. وأضاف أن الضربة التي تمّت “بطائرة حربية إسرائيلية” استهدفت حياً في القرية، وكانت قريبة من البيوت.

 

وكانت غارة إسرائيلية صباح السبت على بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان أدّت إلى إصابة شخصين بجروح، بحسب مصدر في الهيئة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة له قصفت مقاتلين من حزب الله في مجدل سلم.

وجاء ذلك غداة استشهاد أربعة أشخاص الجمعة في غارات إسرائيلية في جنوب لبنان، هم امرأة ومسعف ومقاتلين اثنين من حزب الله.

وتحدّثت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، السبت، عن “تصعيد خلال الليل الفائت للتعديات” الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن “قرى القطاعين الغربي والأوسط عاشت ليلاً ساخناً”. وأضافت أن الغارات الإسرائيلية تسبّبت “بأضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل غير المأهولة”.

وأشار الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، إلى أن طائراته استهدفت “مصالح مهمّة لحزب الله” في مناطق مختلفة في جنوب لبنان مساء الجمعة، ردّاً على “إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل”.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله، السبت، إسقاط طائرة مسيّرة اسرائيلية فوق جنوب لبنان.

وقال في بيان “بعد رصد وترقب ومتابعة دقيقة لمسيّرات العدو التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة”، كَمَنَ مقاتلوه لمسيرة من نوع “هرميس 900″، واستهدفوها “بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها”.

وأكّد الجيش الاسرائيلي أن “صاروخ أرض – جو أطلق باتجاه طائرة مسيّرة كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني”، مشيراً في بيان إلى أن “الطائرة أصيبت وسقطت في الأراضي اللبنانية” وأن “الحادثة قيد المراجعة”.

وأسقط حزب الله طائرات عدّة منذ بدء الحرب، كان آخرها في نيسان/أبريل.

وفي وقتٍ سابق السبت، أعلن الحزب شنّ “هجوم جوي بمسيرات انقضاضية…على ثكنة يفتاح” الإسرائيلية.

 

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