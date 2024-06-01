مقترح بايدن لحرب غزة.. خيبة أمل أميركية سببها غانتس

واشنطن/سما/

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن على علم بمضمون خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن مقترح إنهاء الحرب في غزة، مضيفة أن المكتب تلقى إشعارا قبل نصف ساعة فقط من الخطاب.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن "البيت الأبيض أبلغ الجمعة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت بخطاب بايدن الذي كشف فيه عن مقترح لإنهاء الحرب في غزة، وزودهما بتفاصيل عامة حول مضمونه".

وقال المسؤول إن "البيت الأبيض أصيب بخيبة أمل من رد الفعل الأولي لغانتس بعد تلقي المعلومات".

ولم يعلق مكتب غانتس ومكتب وزير الدفاع على الأمر.

وأعلن الرئيس الأميركي، الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".



اقتراح بايدن

المرحلة الأولى ستستمر لمدة 6 أسابيع، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.

إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.

خلال المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.

المرحلة الثانية من المقترح ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.

المرحلة الثالثة.. سيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة.