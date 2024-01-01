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وجّهت رسالة لعائلات قتلى وأسرى الاحتلال..

بالفيديو: "القسام" تنشر تفاصيل جديدة عن كمين مخيم جباليا

السبت 01 يونيو 2024 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: "القسام" تنشر تفاصيل جديدة عن كمين مخيم جباليا



القدس المحتلة/سما/

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم السبت مقطع فيديو جديدا وثق عملية استدراج وتصفية جنود إسرائيليين داخل أحد الأنفاق في جباليا شمال مدينة غزة.

ووثق الفيديو تحت عنوان "لعائلات القتلى والأسرى.. لا تصدقوا حكومتكم ولا جيشكم"، عملية استدراج جنود إسرائيليين داخل نفق في جباليا يوم 25 مايو 2025.

وقالت "القسام" في الفيديو إن الجيش الإسرائيلي أدخل طائرة بدون طيار داخل عين النفق لاستكشافه ولم يتمكن من كشف عناصر الكتائب.

وأضافت أنه وبمجرد خروج "الدرون" من النفق تقدم عناصر "القسام" إلى مكان المكين حسب خطة معدة مسبقا. 

وأفادت بأنه عندما وصل الجنود للكمين داخل النفق اشتبك عناصر "القسام" معهم من مسافة صفر وأجهزوا على اثنين منهم وفجروا عين النفق.

واشارت "الكتائب" إلى أن الجيش الإسرائيلي حفر المنطقة المحيطة بعين النفق وصولا إلى مساره وأدخل الجنود مجددا لاعتقاده أن عناصر "القسام" انسحبوا من المكان، لكن على عكس توقعات الجيش وقع الجنود الإسرائيليون في كمين جديد داخل النفق.

وأكدت أنه عندما دخلت قوة إسناد إسرائيلية إضافية للنفق اشتبك معها المسلحون وفجروا عبوة في القوة ثم فجروا النفق بعد الانسحاب منه.

وأوقعت العملية الجنود الإسرائيليين بين أسير وجريح وقتيل فيما تم الاستيلاء على عتاد عدد من الجنود.

ونشرت "كتائب القسام" هوية وصورة أحد الجنود الذين قتلوا واحتجزت كتائب القسام جثتهم، وقالت معلقة: "أنتم تعرفونه جيدا.. لماذا تكذبون على جمهوركم؟، هل هو من المرتزقة الذين لا تعلنون عنهم منذ 7 أكتوبر؟ أم عنصريتكم حاضرة حتى في التفريق بين قتلاكم؟!".

واختتمت الفيديو برسالة موجهة لعائلات القتلى والأسرى الإسرائيليين تقول فيها: "لا تصدقوا حكومتكم ولا جيشكم.. أنتم مدعوون للتعرف على هذا الجندي وباقي أفراد القوة الذين سقطوا بين قتيل وجريح وأسير".

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