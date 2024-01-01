نتنياهو: شروط "إسرائيل" لإنهاء الحرب لم تتبدّل

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسّكه بـ"القضاء على القدرات العسكرية" لحركة حماس، اليوم السبت، مشدّداً على أن هذا الشرط مدرج في مقترح الدولة العبرية الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقال نتنياهو، في بيان، "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتبدّل: القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم، وتحرير كل الرهائن وضمان أن غزة لم تعدّ تشكّل تهديداً لإسرائيل"، مضيفاً "بموجب المقترح، ستواصل إسرائيل التمسك بتلبية هذه الشروط قبل أن يدخل وقف دائم لإطلاق النار حيز التنفيذ".

من جهته، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يئير لبيد، السبت، نتنياهو إلى الاستجابة لدعوة بايدن وعرض دعمه إذا تعنت شركاؤه في الحكومة من اليمين المتطرف. وقال لبيد في منصة إكس "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل كلمة الرئيس بايدن المهمة. هناك اتفاق على الطاولة ويتعين إبرامه"، مضيفاً "أذكّر نتنياهو بأن لديه شبكة أمان من جانبنا لإبرام اتفاق رهائن إذا غادر (إيتمار) بن غفير و(بتسلئيل) سموتريش الحكومة".



وكان بايدن كشف، في خطاب أمس الجمعة، أن إسرائيل قدمت مقترحاً جديداً من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب على غزة، موضحاً أن المقترح هو خريطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وعودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم. ودعا بايدن كل الأطراف إلى الموافقة على المقترح، وقال إنّ "رفض حماس المقترح الإسرائيلي الجديد سيعني أن إسرائيل ستواصل الحرب في غزة". وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بحسب رويترز، الجمعة، إنّ المقترح الجديد حول وقف إطلاق النار في غزة قُدّم إلى حركة حماس يوم الخميس، موضحاً أنّ كل مرحلة من مقترح غزة تمتد إلى نحو 42 يوماً، مضيفاً أنّ المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة مطابق تقريباً لما اقترحته حماس قبل أسابيع.

من جهتها أعلنت حركة حماس، في بيان أمس الجمعة، أنها تنظر بـ"إيجابية" إلى ما تضمنه خطاب بايدن من دعوته إلى وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى، واعتبرت الحركة أن هذا الموقف الأميركي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة "هو نتاج الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته". وأكدت الحركة "موقفها الاستعداد للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى، إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك".