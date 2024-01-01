  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهلال الأحمر: ارتفاع شهداء طواقمنا في القطاع إلى 33 منذ بدء العدوان

السبت 01 يونيو 2024 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: ارتفاع شهداء طواقمنا في القطاع إلى 33 منذ بدء العدوان



غزة/سما/

 أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء من طواقمها بقطاع غزة إلى 33، منهم 19 استُشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وتمكنت طواقم الهلال قبل يومين من انتشال جثماني المسعفين هيثم طوباسي وسهيل حسونة، اللذين استهدفهما الاحتلال في منطقة تل السلطان غرب رفح.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام مختلفة بوقوع عدد من الإصابات في إطلاق نار من مسيّرات الاحتلال على حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا سكنيًا في حي الزهور شمال رفح.

وتشن إسرائيل حربا على غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

الأكثر قراءة اليوم

حماس ترد على خطة بايدن لوقف الحرب

بايدن يعرض مقترحا "شاملا" لوقف الحرب في غزة

الرئيس الأمريكيّ الأكثر صهيونيّةً زعزع اسرائيل وكشف تلاعب وكذب نتنياهو بالصوت والصورة..

مكتب نتنياهو يرد على خطاب بايدن

مدير CIA راجع اقتراح الهدنة الذي قبلته حماس.. ولهذا السبب تم تسريب اسم المفاوض المصري

وزير إسرائيلي سابق: "إسرائيل" على حافة هزيمة استراتيجية.. لماذا يجب قبول صفقة أسرى؟

غالانت يضع شرطا لفتح معبر رفح

الأخبار الرئيسية

cfca9972-00c1-4646-a70e-d24d8c9cd5b5

حزب الله يُدمّر مقر قيادة "اللواء 769" في "كريات شمونة".. ويُسقط واحدة من أغلى مسيّرات الاحتلال

rafah-mena-isaf-2-quds-730x438

اجتماع ثلاثي في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

مستعرضاً الإنجازات خلال أسابيع.. أبو حمزة للاحتلال: رعب الاستنزاف القادم سيخرجكم من غزة

قنص وحرق جنود.. "القسام" تعلن تفجير عبوة رعدية في قوة إسرائيلية

السيسي: نحذر من خطورة استمرار العمليات الإسرائيلية برفح وانعكاساتها على الأمن الإقليمي ويجب وقف الحرب ومنع توسعها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية