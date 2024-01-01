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“أوتشا” تدعو "إسرائيل" لاحترام التزاماتها بمرور آمن لمساعدات غزة

السبت 01 يونيو 2024 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
“أوتشا” تدعو "إسرائيل" لاحترام التزاماتها بمرور آمن لمساعدات غزة



رام الله/سما/

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة “أوتشا”، السبت، إن “أطفال غزة يتضورون جوعا، وعلى إسرائيل احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالمرور الآمن لمساعدات الإغاثة إلى القطاع”.

وأضاف متحدث “أوتشا” ينس ليرك، أن “المساعدات المنقذة للحياة التي تدخل قطاع غزة لا تصل إلى المدنيين المحتاجين بسبب صعوبة وصول عاملي الإغاثة إليها عبر مناطق القتال النشطة”.

وشدد ليرك، في مؤتمر صحافي، على أن “أطفال غزة يتضورون جوعا وسط العقبات المستمرة في وصول المساعدات”.

وأوضح أن المساعدات التي تدخل غزة “تنزل على بعد أمتار عبر الحدود ويصعب على عاملي الإغاثة الوصول إليها عبر مناطق القتال النشطة”.

ووصف المتحدث الأممي عدم وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين في غزة بأنه “مشكلة كبيرة في مواجهة وقوع مجاعة”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

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