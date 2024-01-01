الضفة: ارتفاع عدد المعتقلين إلى 8975 منذ 7 أكتوبر

رام الله/سما/

ارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8 آلاف و975 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، السبت، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا من عدة محافظات.

أفاد بذلك بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وذكرت الهيئة والنادي أن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 8975، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن (مقابل تسليم أقارب لهم يلاحقهم الجيش)”.

وأضافت المؤسستان: “اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، واليوم السبت 20 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة من القدس، بالإضافة إلى أسرى سابقين”.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس وقلقيلية (شمال)، وبيت لحم والخليل (جنوب)، والقدس (وسط).

ووفق الهيئة والنادي “يواصل الاحتلال أثناء عمليات الاعتقال تنفيذ اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، واعتقال أفراد من عائلات كرهائن”.