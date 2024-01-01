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اجتماع ثلاثي في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

السبت 01 يونيو 2024 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع ثلاثي في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح



القاهرة/سما/

كشف مصدر مصري رفيع المستوى، السبت، عن اجتماع مصري أميركي إسرائيلي سيعقد في القاهرة، الأحد، لبحث إعادة تشغيل معبر رفح في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل منه.

وقال المصدر إن "مصر أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه".

وأضاف: "مصر حمّلت الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن إغلاق معبر رفح وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة".

ولفت إلى "وجود جهود مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة".


وفي السياق ذاته، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، نقلا عن مصادر، عن اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل على فتح معبر رفح لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

إلا أن مصدرا مصريا رفيع المستوى نفى تلك المعلومات، قائلا: "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح".

وكانت السلطات المصرية قد رفضت إعادة فتح حدودها مع غزة، بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

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