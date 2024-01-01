"هرمز 900 للبيع".. نشطاء لبنانيون يعبرون عن فرحتهم بإسقاط مسيرة إسرائيلية في أراضيهم بطريقة ساخرة

بيروت/سما/

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة فكاهية، مع حادثة إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كوخاف هيرمس 900" داخل إحدى البلدات جنوب لبنان إثر استهدافها بصاروخ.

وعبر النشطاء اللبنانيون عن فرحتهم بإسقاط المسيرة الإسرائيلية، بطريقة ساخرة، وتهافتت التغريدات على منصة "إكس" بشكل كبير عارضة بقايا حطام المسيرة مع عبارات منها: "دولاب مسيرة هرمز 900 للبيع بسعر مغري".

وكتب ناشط: "إسقاط المسيرة الهجومية هرمز 900 فخر الصناعة العسكرية الإسرائيلية من قبل حزب الله..صدمة كبيرة لاإسرائيل .. ‏هيك بعتواها عموديا نزلت قطع للبيع افقيا".

وعلق حساب قائلا: "دوليب هرمز 900 بحالة يرثى لها للبيع بسعر مغري".

فيما كتب ناشط: "قطع غيار هرمز للبيع تغيرت المعادلات".

وعلقت ناشطة: "صارت ع إسما 900 شقفة.. هرمز 900 يابا ‏وهي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي تمتلكها القوات الجوية الإسرائيلية.. ‏تم إسقاطها في جنوب لبنان بسواعد الأبطال".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق من اليوم، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت داخل إحدى البلدات جنوب لبنان إثر استهدافها بصاروخ.

وأفادت وسائل الإعلام بأن "المسيرة الإسرائيلية أصيبت إصابة مباشرة بصاروخ أرض - جو في أجواء بلدة تولين وأكملت مسيرها حيث سقطت على مرحلتين في بلدة ديركيفا".

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرة كانت تحلق في أجواء جنوب لبنان بصاروخ أرض جو مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بهذا الصدد إن المسيرة التي سقطت من نوع "كوخاف هيرمس 900" هي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك، بينما استهدف حزب الله اليوم مجموعة من الأهداف العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية.