  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قنص وحرق جنود.. "القسام" تعلن تفجير عبوة رعدية في قوة إسرائيلية

السبت 01 يونيو 2024 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قنص وحرق جنود.. "القسام" تعلن تفجير عبوة رعدية في قوة إسرائيلية



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس" في بيان لها اليوم السبت استهداف عدد من الجنود والآليات الإسرائيلية.


وجاء في البيان: "فجرنا عبوة رعدية في قوة هندسية من 6 جنود إسرائيليين وأوقعناهم بين قتيل وجريح قرب مفترق جورج شرقي رفح ".

وأضاف: "قصفنا تجمعا لجنود العدو وآلياته بقذائف هاون في منطقة تل زعرب بحي تل السلطان غربي رفح".

وبثت كتائب القسام، مشاهد للمعارك التي خاضها مقاتلوها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي تضمنت أعمال قنص واستهداف للجنود في المباني.

وتظهر اللقطات، استهداف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" وقنص جنود الاحتلال في محور التقدم وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما يظهر احتراق أحد الجنود، جراء إصابته بالقذيفة المضادة، واثنان آخران يسقطان أرضا بعد أن أصابتهما رصاصات قناصة.

يشار إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت وقوع جنود الاحتلال، في الكثير من الكمائن التي نصبتها المقاومة الفلسطينية لهم في مدينة رفح ومخيم جباليا.

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرض مقترحا، يهدف لوقف النار وتبادل للأسرى وإعادة إعمار غزة، وهو مؤلف من 3 مراحل.

وأعلنت حركة حماس عن استعدادها للتوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة حال أوقفت إسرائيل حربها ضد غزة.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

الأكثر قراءة اليوم

حماس ترد على خطة بايدن لوقف الحرب

بايدن يعرض مقترحا "شاملا" لوقف الحرب في غزة

الرئيس الأمريكيّ الأكثر صهيونيّةً زعزع اسرائيل وكشف تلاعب وكذب نتنياهو بالصوت والصورة..

مكتب نتنياهو يرد على خطاب بايدن

وزير إسرائيلي سابق: "إسرائيل" على حافة هزيمة استراتيجية.. لماذا يجب قبول صفقة أسرى؟

مدير CIA راجع اقتراح الهدنة الذي قبلته حماس.. ولهذا السبب تم تسريب اسم المفاوض المصري

غالانت يضع شرطا لفتح معبر رفح

الأخبار الرئيسية

rafah-mena-isaf-2-quds-730x438

اجتماع ثلاثي في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

"أبو حمزة" للإسرائيليين: عودتكم للمستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة

السيسي: نحذر من خطورة استمرار العمليات الإسرائيلية برفح وانعكاساتها على الأمن الإقليمي ويجب وقف الحرب ومنع توسعها

استشهاد 95 فلسطينيًّا بـ5 مجازر إسرائيلية في غزة وتضرّر مركز تجاري بكريات شمونة ..

الرئيس الأمريكيّ الأكثر صهيونيّةً زعزع اسرائيل وكشف تلاعب وكذب نتنياهو بالصوت والصورة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية