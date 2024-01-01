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السيسي: نحذر من خطورة استمرار العمليات الإسرائيلية برفح وانعكاساتها على الأمن الإقليمي ويجب وقف الحرب ومنع توسعها

السبت 01 يونيو 2024 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: نحذر من خطورة استمرار العمليات الإسرائيلية برفح وانعكاساتها على الأمن الإقليمي ويجب وقف الحرب ومنع توسعها



القاهرة/ سما/

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله السيناتور الجمهوري بالكونغرس الأمريكي ليندسي غراهام، من خطورة استمرار العمليات الإسرائيلية برفح وانعكاساتها على الأمن الإقليمي.
وأكد السيسي في اللقاء الذي حضره سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا، محذرا من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي، ومؤكدا ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين، كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن “غراهام كان حريصا على الاستماع لرؤية الرئيس المصري حول سبل حل الأزمة في قطاع غزة”.
وأشاد غراهام خلال اللقاء بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميا وعالميا أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها، كونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، منوها بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة، ومثمنا الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.

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