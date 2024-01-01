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لابيد: لا يمكن للحكومة تجاهل خطاب بايدن وثمة صفقة مطروحة على الطاولة ينبغي تحقيقها

السبت 01 يونيو 2024 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: لا يمكن للحكومة تجاهل خطاب بايدن وثمة صفقة مطروحة على الطاولة ينبغي تحقيقها



القدس المحتلة / سما/

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، السبت، حكومة بنيامين نتنياهو لعدم تجاهل خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تحدث فيه عن مقترح من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.
وقال لابيد في تدوينة على منصة إكس: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية تجاهل خطاب بايدن الهام وثمة صفقة مطروحة على الطاولة ينبغي تحقيقها”.
ومساء الجمعة، ادعى بايدن، الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.
وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن الذي أدلى به في البيت الأبيض، قال مكتب نتنياهو، إن الأخير “يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة، إلا بعد تحقيق جميع أهدافها”.
فيما قالت حماس في بيان، إنها ستتعامل “بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى”.

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