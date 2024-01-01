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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي مراحل إنجاز صفقة التبادل في غزة

السبت 01 يونيو 2024 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي مراحل إنجاز صفقة التبادل في غزة



الرياض / وكالات/

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت)، الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك عبر اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من نظيره الأميركي.

وعبّر الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاتصال عن دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة للمدنيين المتضررين جرّاء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكلٍ آمن، مؤكداً ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

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