لنُخرج الفيل من الغرفة (1)..رامي مهداوي

تحت شعار الحوار المجتمعي شاركت في لقاء الأسبوع الماضي بحضور نخبة متنوعة من الإعلاميين والإعلاميات، ورجال الأعمال، ونساء مقدسيات، وشباب من الداخل الفلسطيني، وناشطات مجتمعيات، وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني والدولي؛ حاول الجميع التحدث بصراحة عن الأولويات، الأدوات، من يبدأ؟ من يقود؟ الصعوبات والتحديات؟ الفئات؟ الرسائل والمضامين؟

شعوري مما استمعت إليه؛ بأن هناك حالة من التيه والغضب الداخلي بنسب مختلفة حسب كل قضية مجتمعية ووطنية داخلية وخارجية، وأن أغلبية الحضور يريد أن يثير هذه القضايا الحساسة للكل الفلسطيني، وأن لا نكتفي بهذا النقاش والأفكار فقط في فضاء قاعة الاجتماعات؛ بالتالي يطالبون بإخراج الفيل المتواجد في الغرفة الى الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وأينما تواجد!!

تعود عبارة "الفيل في الغرفة" إلى مقال في صحيفة نيويورك تايمز عام 1959 حول أن "تمويل المدارس أصبح مشكلة تعادل وجود فيل في غرفة المعيشة. إنه كبير لدرجة أنك لا تستطيع تجاهله". في اللغة المعاصرة، يشير الفيل في الغرفة إلى موضوع مهم وواضح يعرفه الجميع الموجودون ولكنهم لا يشعرون بالراحة في مناقشته. يمكن أن يكون الفيل ضارًا بالعلاقات الشخصية والمهنية وغالبًا ما يكون مصدر انهيارات التواصل.

هناك عدة عوامل تساهم في أن تكون بعض المواضيع ثقيلة، بحيث يذهب معظم الناس إلى أقصى حد ليس فقط لتجنب مناقشتها، ولكن في كثير من الأحيان لإنكار وجودها أصلاً. وتشمل هذه العوامل:

التحريم المرتبط بالموضوع أقوى من الرغبة في مناقشته، الحجم والوزن الهائلان مخيفان، من الأسهل تجنب المشكلة، الخوف من العواقب. على الرغم من حجمها، يمكن أن يكون من الصعب التعرف على الفيلة في الغرفة بسبب التواطؤ بالصمت الذي يحيط بها. المؤشرات التي تدل على أنك قد صادفت أحدها تشمل عندما تطلب مدخلات حول قضية ما، لا يقدم أحد ردوداً مفيدة، يتم تجنب المناقشات المفتوحة لصالح القيل والقال والشائعات والتلميحات، وجود صراع يبدو أنه ليس له مسبب.

لسوء الحظ، غالباً ما تجري المحادثات الصعبة عندما يتصاعد الإحباط إلى غضب، ويقرر شخص ما في النهاية إسقاط "قنبلة الحقيقة". وهذا يؤدي إلى رقصة عدائية/دفاعية لا تحل المشكلة فحسب، بل تضيف سببًا آخر "لعدم الخوض في هذا الموضوع" في المستقبل.

إن إجراء المحادثات الصعبة هو فن، يتطلب توازنًا دقيقًا بين الاحتياجات الشخصية والاهتمام بالآخر، ويحتاج إلى اللباقة والتعاطف. في كثير من الأحيان، عندما يحاول الشخص معالجة الفيل في الغرفة، يصبح كالثور في محل الخزف، ولا يبقى شيء سواءً مقدسًا أو آمنًا. يمكن أن يتحول هذا التفريغ العاطفي سريعًا إلى خطاب طويل يترك الجميع يتساءلون عما إذا كان الشخص مستقرًا عاطفيًا.

حتى عند القيام بذلك بهدوء، يمكن أن يجعل الإشارة إلى الأمور الواضحة الآخرين غير مرتاحين للغاية. يمكن أن يؤدي هذا إلى عقلية النفي ويتم إلصاق تسميات مثل "مثير المشاكل"، "مبالغ في التحذير"، و"نذير الشؤم" في محاولة لإسكات المخالف المحدد. سواء كان ذلك في بيئة العمل أو في ساحة العلاقات الشخصية، فإن هذه المهمة ليست للضعفاء في القلب وتتطلب الشجاعة والقفزات.

هل لاحظت يومًا مدى سهولة تجنب "الفيل في الغرفة" لأنه قد يكون من غير المريح التحدث عنه؟ في الواقع، غالبًا ما نتجنب حتى الاعتراف به لأسباب متنوعة. منذ دخولي الجامعة، كنت مفتونًا بالأشياء التي لا يقولها الناس أو يخشون معالجتها أو مناقشتها. هذا لا يعني أنني كنت دائمًا شخصًا يعترف بالفيل في الغرفة بنفسي. مثل الكثير من الناس، أشعر بالخوف أحيانًا من إثارة الأمور.

ومع ذلك، عندما يتم الاعتراف بالفيل مباشرة، من قِبلي أو من قبل شخص آخر، حتى لو كان الأمر محرجًا قليلاً في البداية، فإنه غالبًا ما يخلق إحساسًا بالحقيقة والتحرر والأصالة للجميع. لماذا نتجنب الحديث عن الفيل في الغرفة؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا لا نحب التحدث عن الفيل في الغرفة. قد نقلق بشأن إهانة شخص ما، أو إثارة نزاع، أو الظهور بمظهر سيئ، أو وضع أنفسنا في موقف محرج، أو إزعاج الآخرين، أو ببساطة قول شيء نندم عليه. السبب الرئيسي لتجنبنا الحديث عن هذه الأمور هو الخوف.

نقلق من أن يغضب الناس، أو أن يكون التعامل مع الموضوع غير مريح للغاية، أو أن يجعل الأمور أسوأ، وليس أفضل. تحت معظم هذه المخاوف وغيرها، يوجد قلق أكبر وأكثر أنانية - نحن عادة نخشى أن يغضب الناس منا أو لا يحبونا إذا أثارنا شيء يبدو غير مناسب أو مثيرًا للجدل.

ومع ذلك، فإن الحصول على حرية حقيقية والتصرف بصدق يتطلب أحيانًا القيام بأشياء وقول أمور غير مريحة - أي التحدث عن الفيل في الغرفة. وأن تكون قائدًا، وتبني الثقة مع الآخرين، وتمتلك فريقًا قويًا، كل ذلك يعتمد على قدرتك على أن تكون صادقًا.

كل شخص لديه بعض الفيلة في بعض غرف المنزل. كل شخص لديه قضية يتجنبها ويتجنب النظر إليها مباشرة. كل شخص لديه محادثة يتجنبها، بعض المواقف التي يحتاج إلى معالجتها، بعض الظروف التي يحتاج إلى تنظيفها؛ مهما كان فيلك وأينما كان فيلك يتربص.

ما الذي يجعل الفيل مشكلة كبيرة؟ لماذا لا يمكننا التحدث عنه؟ الخوف والعار، نحن نخشى أن الآخرين لن يحبونا، لن يوافقوا علينا. نخشى أن نفقد دعم الآخرين. نخشى أن نخوض محادثات صعبة. نخشى التحدي وعدم الراحة. لا نشعر بالأمان الكافي في أنفسنا للتعامل مع عدم موافقة الآخرين. نخشى أنه إذا اتخذنا موقفًا، لن يكون هناك أحد يقف معنا.

وإلى استكمال الموضوع الأسبوع القادم.