«الجهاد» الاسلامي تنظر «بريبة» إلى طرح بايدن لإنهاء الحرب في غزة

غزة / سما/

عبرت حركة «الجهاد» في فلسطين، اليوم (السبت)، عن أنها تنظر بريبة إلى ما طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت الحركة، في بيان لها : «ننظر بريبة إلى ما طرحه الرئيس الأميركي الذي يوحي وكأن الإدارة الأميركية قد غيرت من موقفها، في حين لا يزال واضحاً ومعلناً انحيازها التام إلى الكيان الصهيوني وتغطية جرائمه ومشاركته في العدوان على شعبنا من خلال الدعم الذي لا يزال مستمراً بالسلاح ووسائل القتل والدمار، وكذلك بالتصدي وتهديد كل المؤسسات الدولية التي تحاول توجيه الإدانة للعدو الصهيوني».

وأضافت: «سنقيّم أي مقترح وفقاً لما يضمن وقف حرب الإبادة ضد شعبنا ويلبي مصالحه ويحفظ حقوقه ويلبي مطالب قوى المقاومة».

وتابعت: «سندرس المقترح الذي تحدث حوله الرئيس الأميركي، ونتخذ موقفاً وطنياً بما يضمن وقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإغاثة شعبنا وضمان إعادة الإعمار ضمن صفقة تبادل واضحة».

وكان بايدن كشف أمس الجمعة عن مقترح جديد من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن.