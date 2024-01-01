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استشهاد 95 فلسطينيًّا بـ5 مجازر إسرائيلية في غزة وتضرّر مركز تجاري بكريات شمونة ..

السبت 01 يونيو 2024 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 95 فلسطينيًّا بـ5 مجازر إسرائيلية في غزة وتضرّر مركز تجاري بكريات شمونة ..



غزة / سما/

 قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم السبت إن أكثر من 36379 فلسطينيا تأكد استشهادهم وأصيب 82407 آخرون خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وأضافت الوزارة أن نحو 95 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 350 ، في 5 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتقول الوزارة إن آلاف الشهداء الآخرين لا يزالون على الأرجح تحت الأنقاض في القطاع المدمر.
إلى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، السبت، إن أضرارا لحقت بمركز تجاري في كريات شمونة بإصبع الجليل (شمال) جراء سقوط صاروخ ثقيل أُطلق من لبنان.

وأوضحت هيئة البث أن “صاروخا ثقيلا أدى إلى إلحاق أضرار بمركز تجاري في كريات شمونة”.
وأضافت أن “الطيران الحربي الإسرائيلي قصف جنوب لبنان”، ردا على ذلك.
من جانبها، قالت بلدية “كريات شمونة” في بيان نشرته على تلغرام: “بعد دوي صفارات الإنذار تم رصد سقوط صاروخين في المدينة”.
وأضافت: “لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية والممتلكات والمركبات”.
وقالت البلدية: “لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات”.
فيما بثت صفحات إخبارية عبرية على تطبيق “تلغرام” فيدوهات قالت إنها لسقوط صاروخ في معسكر “جيبور” بكريات شمونة.
وأظهرت مقاطع الفيديو دمارا كبيرا داخل المعسكر، وهو مقر الفرقة 769 المسؤولة عن تأمين الحدود في القطاع الشرقي من الحدود بين إسرائيل ولبنان.

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