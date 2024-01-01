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بايدن يطلب من بلجيكا الضغط على الفلسطينيين لقبول وقف إطلاق النار

السبت 01 يونيو 2024 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يطلب من بلجيكا الضغط على الفلسطينيين لقبول وقف إطلاق النار



سما / وكالات /

قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، طلب منه ممارسة الضغط على الفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال مباحثاتهما في العاصمة واشنطن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء البلجيكية (بيلكا)، السبت.

ونقلت الوكالة عن دي كرو قوله "طلب الرئيس (بايدن) من بلجيكا علنًا الضغط على الفلسطينيين للجلوس على طاولة المفاوضات، الرئيس بايدن أكد أنه يريد نفس الشيء الذي نريده: إنهاء إراقة الدماء في غزة".

وفي منشور على حسابه في منصة "إكس" قال دي كرو: "من واجبنا إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط".

يذكر أن الرئيس الأميركي قال، الجمعة، إن إسرائيل تقدم مقترحًا من 3 مراحل يشمل وقفًا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

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