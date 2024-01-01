  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد الطفل عبد القادر السرحي بسبب التجويع

السبت 01 يونيو 2024 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الطفل عبد القادر السرحي بسبب التجويع



غزة / سما /

استشهد الطفل عبد القادر السرحي (13 عاما)، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة التجويع.

وأكدت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف الى 37 شهيدا في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت، نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.

وأعلنت مصادر طبية، أن الوضع الصحي في القطاع من سيئ إلى أسوأ، مع توسع العمليات العسكرية في مدينة رفح باتجاه الغرب، وخروج كل مستشفياتها عن الخدمة.

ويواصل الاحتلال إغلاق معبر رفح منذ 26 يوما، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني، بسبب عدم تدفق الامدادات المنقذة للحياة للمواطنين في أنحاء متفرقة، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة، التي تواجه خطر المجاعة الحقيقية.

الأكثر قراءة اليوم

بايدن يعرض مقترحا "شاملا" لوقف الحرب في غزة

مكتب نتنياهو يرد على خطاب بايدن

مدير CIA راجع اقتراح الهدنة الذي قبلته حماس.. ولهذا السبب تم تسريب اسم المفاوض المصري

غالانت يضع شرطا لفتح معبر رفح

وزير إسرائيلي سابق: "إسرائيل" على حافة هزيمة استراتيجية.. لماذا يجب قبول صفقة أسرى؟

الرئيس الأمريكيّ الأكثر صهيونيّةً زعزع اسرائيل وكشف تلاعب وكذب نتنياهو بالصوت والصورة..

محلل عسكري إسرائيلي يتحدث عن ورقة أخيرة بيد نتنياهو وحكومته في معركة رفح

الأخبار الرئيسية

الرئيس الأمريكيّ الأكثر صهيونيّةً زعزع اسرائيل وكشف تلاعب وكذب نتنياهو بالصوت والصورة..

خطة بايدن ..خريطة طريق!غامضة رفضتها إسرائيل ورحبت بها “حماس”

image-1707032793

وزير إسرائيلي سابق: "إسرائيل" على حافة هزيمة استراتيجية.. لماذا يجب قبول صفقة أسرى؟

ترحيب أممي وأوروبي بمقترح بايدن لأجل وقف إطلاق النار في غزة

حماس ترد على خطة بايدن لوقف الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية