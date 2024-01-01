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الصحة الفلسطينية: حصيلة الشهداء في غزة ارتفعت إلى 36379 أغلبيتهم من النساء والأطفال

السبت 01 يونيو 2024 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: حصيلة الشهداء في غزة ارتفعت إلى 36379 أغلبيتهم من النساء والأطفال



غزة /سما/

أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 82407 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 95 مواطنا، وإصابة 350 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

و أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء من طواقمها بقطاع غزة إلى 33، منهم 19 استُشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وتمكنت طواقم الهلال قبل يومين من انتشال جثماني المسعفين هيثم طوباسي وسهيل حسونة، اللذين استهدفهما الاحتلال في منطقة تل السلطان غرب رفح.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام مختلفة بوقوع عدد من الإصابات في إطلاق نار من مسيّرات الاحتلال على حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا سكنيًا في حي الزهور شمال رفح.

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