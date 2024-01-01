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انطلاق القافلة الأولى من حجاج الضفة إلى مكة المكرمة

السبت 01 يونيو 2024 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق القافلة الأولى من حجاج الضفة إلى مكة المكرمة



اريحا/سما/

انطلقت صباح اليوم السبت، القافلة الأولى من حجاج بيت الله الحرام، من مدينة الرئيس محمود عباس للحج والعمرة، عبر معبر الكرامة شرق مدينة أريحا.

وشارك في استقبال وفود الحجاج في المدينة وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ محمد نجم، ومحافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، ورئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، ومدير شرطة معبر الكرامة مصطفى دوابشة، الذين أكدوا أنه تم وضع الترتيبات الكاملة لمغادرة الحجاج بسهولة ويسر عبر معبر الكرامة، وصولاً إلى الأردن ومنها إلى السعودية، لتسهيل سفر الحجاج، وتقديم الخدمات لهم.

ويتواصل منذ ساعات الصباح توافد حجاج المحافظات الشمالية إلى مدينة الحجاج، حيث سيغادر 1650 حاجاً ضمن القافلة الأولى بواقع 33 حافلة، فيما سيغادر يوم غد الأحد 3350 حاجاً، بواقع 67 حافلة.

علماً أن حجاج قطاع غزة، والذي يصل تعدادهم إلى 2600 حاج حرموا هذا العام من تأدية الفريضة، بسبب العدوان المتواصل لليوم الـ239.

كما أن البعثات التي سترافق الحجاج، يصل تعدادهم إلى 350، موزعين على البعثات الإدارية، والارشادية، والطبية، والإعلامية، والأمنية.

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