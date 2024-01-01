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الحكومة الفلسطينية:حصار مالي خانق ونسبة غير معروفة من الراتب عشية العيد ..

السبت 01 يونيو 2024 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الفلسطينية:حصار مالي خانق ونسبة غير معروفة من الراتب عشية العيد ..



رام الله/سما/

أفادت مصادر مطلعة أن حكومة الدكتور محمد مصطفى، تواجه حصاراً مالياً خانقاً سيعرقل جهودها من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه دفع نسبة من الراتب شبيهة بتلك التي دفعتها الشهر الماضي، والتي جاءت من خلال قرض بنكي.


وأشارت المصادر إلى أن ما يتوفر في خزينة الحكومة حتى الآن، هو منحة جزائرية تصل إلى ٥٢ مليون دولار، إضافة إلى دفعة ٢٥ مليون يورو ضمن دفعات مدرجة قبل عام، في إطار مساعدات من الاتحاد الأوروبي تصل إلى ٧٥ مليون يورو، سيتم صرف الدفعة الثانية منها، في مطلع الشهر الجاري، والثالثة والرابعة في شهري أيلول وكانون أول المقبلين.


وحسب المصادر فإن الجهود التي بُذلت أفادت مصادر مطلعة لـ "القدس" أن حكومة الدكتور محمد مصطفى، تواجه حصاراً مالياً خانقاً سيعرقل جهودها من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه دفع نسبة من الراتب شبيهة بتلك التي دفعتها الشهر الماضي، والتي جاءت من خلال قرض بنكي.


وأشارت المصادر إلى أن ما يتوفر في خزينة الحكومة حتى الآن، هو منحة جزائرية تصل إلى ٥٢ مليون دولار، إضافة إلى دفعة ٢٥ مليون يورو ضمن دفعات مدرجة قبل عام، في إطار مساعدات من الاتحاد الأوروبي تصل إلى ٧٥ مليون يورو، سيتم صرف الدفعة الثانية منها، في مطلع الشهر الجاري، والثالثة والرابعة في شهري أيلول وكانون أول المقبلين.

وحسب المصادر فإن الجهود التي بُذلت لدى الأشقاء والأصدقاء، لم تفلح حتى الآن في توفير شبكة أمان مالية، تعّوض القرصنة الإسرائيلية المستمرة لأموال المقاصة. الأشقاء والأصدقاء، لم تفلح حتى الآن في توفير شبكة أمان مالية، تعّوض القرصنة الإسرائيلية المستمرة لأموال المقاصة.

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