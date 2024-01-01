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مكتب نتنياهو: الحرب لن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها والقضاء على حماس

السبت 01 يونيو 2024 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو: الحرب لن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها والقضاء على حماس



القدس المحتلة/سما/

قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وجاء عن مكتب نتنياهو، عقب خطاب بايدن، أن "حكومة إسرائيل موحدة في رغبتها استعادة المختطفين بأسرع وقت، وهي تعمل على تحقيق هذا الهدف".

وأضاف "لذلك كلف رئيس الحكومة الفريق المفاوض بتقديم مقترح من أجل تحقيق هذا الهدف، مع الالتزام بأن الحرب لن تنتهي إلا بتحقيق كل أهدافها، بما في ذلك استعادة جميع المختطفين والقضاء على قدرات حماس الحكومية والعسكرية".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "المقترح الدقيق الذي قدمته إسرائيل بما في ذلك الانتقال من مرحلة لأخرى، يتيح لإسرائيل الحفاظ على هذه المبادئ".

وشدد على أن نتنياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة التي تسمح بالانتقال المشروط من مرحلة لأخرى بما يحقق هدفي عودة المحتجزين والقضاء على حماس.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن "الرئيس الأميركي جو بايدن لا يفهم الواقع هنا، وخطابه ضعيف ويمثل انتصارا لحركة حماس".

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