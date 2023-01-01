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مجازر جديدة.. انتشال جثامين 70 شهيدًا من جباليا قتلهم الجيش الإسرائيلي والعشرات تحت الأنقاض

السبت 01 يونيو 2024 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجازر جديدة.. انتشال جثامين 70 شهيدًا من جباليا قتلهم الجيش الإسرائيلي والعشرات تحت الأنقاض



غزة/سما/

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، ، انتشال أكثر من 70 جثمان فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال عمليته العسكرية التي استمرت 20 يوما في مخيم جباليا شمالي القطاع.
وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في تصريح له: “انتشلت طواقمنا أكثر من 70 شهيدا، معظمهم نساء وأطفال، من مخيم جباليا”.
وأضاف أن “هؤلاء بينهم نحو 30 شهيدا من عائلة عسلية وحدها، 22 منهم أطفال ونساء”.

وتابع: “طواقمنا لم تنته من عملها بعد في جباليا، ومستمرة في البحث عن مزيد من الشهداء تحت أنقاض المنازل المدمرة”.
ووصف بصل مخيم جباليا بـ”المنطقة المنكوبة” جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.
وأوضح أن “الاحتلال دمر البنية التحتية في جباليا ومحيطها، حيث تم تدمير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمدارس والمرافق الصحية وعشرات المنازل”.
وأشار إلى أن “قوات الاحتلال دمرت، كذلك، المولدات الكهربائية الرئيسية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة”.
وأكمل متحدث الدفاع المدني: “الاحتلال دمر الطابق الخامس من مستشفى العودة في جباليا”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إنهاء عمليته العسكرية في جباليا، التي قال إنها استمرت 20 يوما، وقُتل خلالها 10 جنود.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

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