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طقس فلسطين: أجواء حارة نسبيا حتى الثلاثاء المقبل

السبت 01 يونيو 2024 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء حارة نسبيا حتى الثلاثاء المقبل



رام الله/سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو صافيا ومعتدلا في المناطق الجبلية، دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد الأحد شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقاء الجو حارا إلى شديد الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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