المفوضية الأوروبية تستعد لصرف 25 مليون يورو للسلطة الوطنية و16 مليون يورو للأونروا

بروكسل/سما/

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إنها تستعد لصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 25 مليون يورو، و16 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" لتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، إن هذه الدفعة التي ستصرف بموجب آلية "بيغاس"، ستساعد السلطة الوطنية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والإعانة الاجتماعية للعائلات الفقيرة من خلال برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودفع التحويلات الطبية لمستشفيات القدس الشرقية، ودعم القدرات الإدارية والفنية لمؤسسات السلطة الوطنية، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، ولا سيما قبل عيد الأضحى المبارك.

وهذه الدفعة هي الدفعة الثانية التي يتم صرفها للسلطة الوطنية الفلسطينية كجزء من حزمة المساعدة البالغة 118.4 مليون يورو التي تم اعتمادها في كانون الأول/ديسمبر 2023، حيث تم صرف الدفعة الأولى البالغة 25 مليون يورو في آذار/مارس.

وفيما يتعلق بدعم الأونروا، قالت إن هذه الدفعة الجديدة البالغة 16 مليون يورو، ترفع إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي التنموية للوكالة إلى 66 مليون يورو، من أصل 82 مليون يورو في عام 2024.