رئيس حزب العمل الإسرائيلي يشيد بتصريحات بايدن بخصوص الحرب في غزة

القدس المحتلة/سما/

أشاد رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان، الجمعة، بادعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن غولان قوله: "بايدن قال ما فهمه الجميع في إسرائيل في المراحل الأولى من الحرب، إعادة جميع المحتجزين بغزة لن يتم إلا بوقف القتال".

وأضاف: "بايدن، الصديق الحقيقي لإسرائيل، يقول بصوته ما فهمه الجميع في إسرائيل بالفعل في المراحل الأولى من الحرب. شرط عودة جميع المحتجزين هو وقف القتال".

وتابع غولان: "الآن، يجب وقف القتال، وإعادة الجنود إلى بيوتهم".