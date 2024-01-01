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رئيس حزب العمل الإسرائيلي يشيد بتصريحات بايدن بخصوص الحرب في غزة

السبت 01 يونيو 2024 12:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس حزب العمل الإسرائيلي يشيد بتصريحات بايدن بخصوص الحرب في غزة



القدس المحتلة/سما/

أشاد رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان، الجمعة، بادعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن غولان قوله: "بايدن قال ما فهمه الجميع في إسرائيل في المراحل الأولى من الحرب، إعادة جميع المحتجزين بغزة لن يتم إلا بوقف القتال".

وأضاف: "بايدن، الصديق الحقيقي لإسرائيل، يقول بصوته ما فهمه الجميع في إسرائيل بالفعل في المراحل الأولى من الحرب. شرط عودة جميع المحتجزين هو وقف القتال".

وتابع غولان: "الآن، يجب وقف القتال، وإعادة الجنود إلى بيوتهم".

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