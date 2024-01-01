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مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يرفض شغل منصب سفير لدى أمريكا

السبت 01 يونيو 2024 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يرفض شغل منصب سفير لدى أمريكا



القدس المحتلة/سما/

: رفض جلعاد إردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، تولي منصب سفير لتل أبيب لدى الولايات المتحدة، بعد انتهاء فترة عمله بالمنظمة الدولية هذا الصيف.

ووفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فى موقعها على الإنترنت (واي نت)، اليوم الجمعة، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مساء اليوم أنه تم عرض منصب سفير على إردان لدى الولايات المتحدة، ولكنه رفض واختار العودة إلى إسرائيل لـ”اعتبارات عائلية”.

وأشار البيان إلى أنه”(إردان) يعتزم مواصلة استخدام تجربته الواسعة ومهاراته من أجل تقوية دولة إسرائيل فى المستقبل”.

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