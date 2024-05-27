  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

استشهاد مسعف في قصف للاحتلال على جنوب لبنان

الجمعة 31 مايو 2024 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مسعف في قصف للاحتلال على جنوب لبنان



بيروت/سما/

استشهد مسعف في الدفاع المدني اللبناني، مساء اليوم الجمعة، في استهداف طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشنت الطائرات والمسيرات الإسرائيلية غارات على بلدتي يارون والناقورة، ما أدى لاستشهاد عنصر في الدفاع المدني بعد استهداف مسيرة اسرائيلية سيارة إسعاف.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة الضهيرة تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، تقدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، بشكوى أمام مجلس الأمن تتناول استهداف إسرائيل سيارة كان يستقلّها مواطن لبناني، ما أدى إلى استشهاده وإصابة ثلاثة طلاب كانوا على متن حافلة مدرسية تعرضت لأضرار لدى نقلها الطلاب إلى مدرسة شوكين، نتيجة الغارة أثناء مرورها على طريق شوكين – كفردجال، الواقعة جنوب غرب مدينة النبطية.

وطلبت البعثة من مجلس الأمن إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الطفل، وإدانة استهداف إسرائيل المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلاتها من العقاب على هذه الجرائم. ولفتت إلى أن عدم إدانة أعضاء المجلس هذه الجرائم الإسرائيلية، من شأنه أن يطلق يد إسرائيل في استمرارها باستهداف المدنيين من دون أي رادع.

الأكثر قراءة اليوم

في سابقة تاريخية ..إدانة ترامب في 34 تهمة جنائية..

الحكومة الفلسطينية : دفعة من الراتب الشهري قبل عيد الأضحى

نتنياهو يعرب عن دهشته وخيبة أمله من إعلان إدارة بايدن عدم دعم معاقبة الجنائية الدولية

معنويات منهارة وفشل كبير في غزة.. تراجع استعداد ضباط في الجيش الإسرائيلي لمواصلة خدمتهم

بنك فلسطين: حصلنا على الموافقة لفتح مكتب تمثيلي في جمهورية مصر العربية

بايدن يعرض مقترحا "شاملا" لوقف الحرب في غزة

مدير CIA راجع اقتراح الهدنة الذي قبلته حماس.. ولهذا السبب تم تسريب اسم المفاوض المصري

الأخبار الرئيسية

"إعلان بايدن".. هل هو خطاب نهاية الحرب في غزة؟

بايدن يعرض مقترحا "شاملا" لوقف الحرب في غزة

2024-05-27t132853z_1520601377_rc21z7ayv6uq_rtrmadp_3_israel-palestinians-soldier-funeral-1170x600-2

استطلاع يصدم قيادات جيش الاحتلال.. 58% من الضباط يرغبون في مغادرة الخدمة بعد الحرب

665a06434236042ef740665c

محلل عسكري إسرائيلي يتحدث عن ورقة أخيرة بيد نتنياهو وحكومته في معركة رفح

photo_2024-05-31_17-04-06

مشاهد مثيرة لكمائن ضد قوات الاحتلال وقنص جنود في رفح (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية