شهداء ومصابون في قصف لطيران الاحتلال على مدينة غزة

غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا قرب مفترق الغفري في شارع الجلاء، وسط مدينة غزة.

وقال مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف منزلا قرب مفترق الغفري في شارع الجلاء في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة مواطنين آخرين بجروح.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

و انتشلت فرق الإسعاف والدفاع المدني، جثامين عشرات الشهداء، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن الطواقم انتشلت أكثر من 70 شهيدا، بينهم 20 طفلا، وتواصل البحث حاليا عن عشرات المفقودين بين ركام المنازل ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات، التي لم تسلم من القصف والتدمير، وحتى عيادات ومقرات ومراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التي لم تسلم هي الأخرى من آلة التخريب.

وتكشفت بشاعة الفظائع والجرائم التي ارتكبتها الاحتلال، وحجم الدمار والتخريب المهول الذي ألحقته بمنازل المواطنين، والمنشآت الخدماتية والمرافق العامة، بعد تراجع الآليات العسكرية من بلدة جباليا ومخيمها، وبلدة بيت لاهيا المجاورة شمالا.

وعلى مدار 20 يوما، عاث جيش الاحتلال تخريبا وتدميرا في مخيم جباليا، مستخدما سياسة الأرض المحروقة، ما تسبب في استشهاد وجرح المئات، ونزوح قسري لنحو 200 ألف مواطن، وتدمير مربعات سكنية كاملة، وحرق وقصف المنشآت العامة والخدمية، وبدا المشهد من هوله وكأن المنطقة تعرضت لزلزال مدمر.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قالت إنها تلقت تقارير مروعة من مخيم جباليا بشأن استشهاد وإصابة أطفال كانوا يحتمون بمدرسة تتبع لها، حاصرتها الدبابات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت الأونروا، في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة إكس، "تلقينا تقارير عن تدمير مكاتبنا في غزة جراء غارات جوية، وجرفها من قبل جنود إسرائيليين، النازحون بمن فيهم الأطفال قتلوا وأصيبوا أثناء لجوئهم إلى مدرستنا التي حاصرتها دبابات القوات الإسرائيلية".

كما سلطت المنظمة الأممية الضوء على إضرام قوات الاحتلال النيران في خيام النازحين في المدرسة التابعة لها. وأردفت تم "تدمير أو إلحاق الأضرار بأكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة. منشآتنا ليست هدفًا".

أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وصل إثرها للمستشفيات جثامين 60 شهيدا و280 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت المصادر بارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 36284 شهيدا، بالإضافة إلى 82,057 إصابة، في حصيلة غير نهائية، حيث ما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.