الاتحاد الأوروبي يرفض محاولات تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"

بروكسل/سما/

أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه لمحاولات تصنيف إحدى وكالات الأمم المتحدة على أنها "منظمة إرهابية".

وأكد الاتحاد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم الجمعة، إنه "يشعر بقلق عميق إزاء المناقشات التي تجري في الكنيست الإسرائيلية بشأن تصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية، وإزالة الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها".

كما أكد أنه "يشعر بالقلق من أن سلطة الأراضي الإسرائيلية أمرت الأونروا بإخلاء مبانيها في القدس الشرقية خلال الثلاثين يومًا المقبلة".

وأدان الاتحاد الأوروبي أي محاولات لتصنيف وكالة تابعة للأمم المتحدة على أنها منظمة إرهابية، مذكرا بالدور الحاسم الذي لا بديل عنه للأونروا في الاستجابة الإنسانية في غزة، حيث تقدم الوكالة خدمات حيوية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان والأردن.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يعد داعما قويا للوكالة، وسيظل، مع دوله الأعضاء، أكبر مانح لها، وإنه ملتزم بمواصلة دعمها"

وشدد على أنه "يعد داعمًا قويًا للأمم المتحدة ونظام الحوكمة العالمي متعدد الأطراف والقائم على القواعد، والذي تعد الأونروا، باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة، جزءًا منه".

و"حث السلطات الإسرائيلية على السماح للأونروا بمواصلة القيام بعملها الحاسم بما يتماشى مع ولايتها".

وكانت "الكنيست الإسرائيلية" صادقت بالقراءة التمهيدية، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بإعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها "منظمة إرهابية"، الذي قدمته عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي من حزب "يسرائيل بيتينا".