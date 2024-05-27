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فرنسا تلغي مشاركة 74 شركة إسرائيلية في معرض دفاعي

الجمعة 31 مايو 2024 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تلغي مشاركة 74 شركة إسرائيلية في معرض دفاعي



باريس/سما/

قررت السلطات الفرنسية، إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في معرض "يوروساتوري"، الدولي للدفاع والأمن البريين.

وقالت شركة "كوج إيفنتس" المنظمة، اليوم الجمعة، إنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة إسرائيل في المعرض المقرر إقامته في 17 حزيران/يونيو المقبل في باريس.

وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري 2024"، في حين كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها خلاله.

ولم تحدد الشركة المنظمة ولا وزارة القوات المسلحة التي يُنظم العرض تحت رعايتها، أسباب القرار، لكن وبحسب وكالة الانباء الفرنسية فإنه يأتي بعد أيام قليلة من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح، والذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى، الأمر الذي أثار غضبا دوليا، ودفع إلى تنظيم العديد من التظاهرات في فرنسا ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويسُجل في المعرض أكثر من 2000 شركة، من بينها 74 شركة إسرائيلية كان من المتوقع حضورها، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الرئيسية فيها، على أن تعرض 10 منها أسلحة، وفق المنظمين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس عبر باتصال مع رئيس وزراء فرنسا عن رفضه قرار منع إسرائيل من المشاركة بمعرض للدفاع

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن غانتس اعتبر قرار منع إسرائيل من المشاركة في المعرض مكافأة للإرهاب

وقال موقع واللا الإسرائيلي أن قرار منع شركات أسلحة إسرائيلية من حضور معرض باريس ضربة للصناعات الدفاعية في إسرائيل.

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