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آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرات تطالب بوقف العدوان على شعبنا

الجمعة 31 مايو 2024 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرات تطالب بوقف العدوان على شعبنا



عمان/سما/

 واصل الأردنيون في محافظات المملكة، الخروج بمسيرات ووقفات غاضبة بمشاركة الآلاف، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في العاصمة الأردنية عمان، شارك فيها أطياف المجتمع الأردني، إلى جانب مؤسسات مجتمع مدني، دعما لشعبنا الفلسطيني.

وندد المشاركون في المسيرة، بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، داعين إلى تحرك عربي ودولي فاعل لوقف تلك الجرائم، مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يحدث، رافضين كل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتهجير شعبنا من غزة.

ورفع المشاركون في المسيرات العلمين الأردني والفلسطيني، ولافتات تؤكد رفض العدوان، واستهداف المواطنين العزل، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة والتهجير القسري، التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان.

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