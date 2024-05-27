  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بلجيكا: جامعة "غنت" تقطع علاقاتها بكل الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية

الجمعة 31 مايو 2024 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا: جامعة "غنت" تقطع علاقاتها بكل الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية



بروكسل/سما/

أعلنت جامعة "غنت"(Ghent) البلجيكية أنها قطعت علاقاتها بكل الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية، لأنها لم تعد متوافقة مع سياستها في مجال حقوق الإنسان.

ذكرت الجامعة يوم الجمعة في بيان: إن التحقيق الذي أجرته سلط الضوء على المخاوف المتعلقة بوجود صلات بين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وبين الحكومة أو الجيش أو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

واستند التحقيق لحكم أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخرا، حيث أكد أن الوضع الإنساني في غزة تدهور في الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف البيان: أن الجامعة التي قطعت علاقاتها بثلاث مؤسسات إسرائيلية قبل أسبوعين، كان لا يزال لديها 18 شراكة مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية".


وذكرت الجامعة أنها ستواصل مشروعاتها البحثية مع ست مؤسسات إسرائيلية غير أكاديمية؛ لأنها لم تتمكن من اكتشاف أي صلة بينها وبين انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلنت جامعتان بلجيكيتان أخريان في وقت سابق من الأسبوع الجاري إجراء مراجعات في الشراكة مع مؤسسات إسرائيلية، حيث قالت جامعة "أنتويرب" إنها ستواصل مشروعاتها البحثية الراهنة مع مؤسسات إسرائيلية، لكنها ستعلق الدخول في مشروعات جديدة مع شركاء إسرائيليين.

من ناحيتها ذكرت جامعة "بروكسل الحرة" أنها لن تبدأ بعد الآن مشروعات مع شركاء إسرائيليين. مضيفة أن السياسة نفسها تنطبق على الشركاء الفلسطينيين حتى يتم تحرير الرهائن.

وكان مؤيدو فلسطين في الجامعة، قد نظموا وقفات تضامنية احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وقد تصاعد الحراك الجامعي في مواقع الحرم الجامعي منذ أوائل مايو الجاري.

وعبر المحتجون لإذاعة "في آر تي" البلجيكية عن ترحيبهم بالقرار، لكنهم يريدونه أن يشمل تلك المؤسسات الإسرائيلية غير الأكاديمية التي تتعاون الجامعة معها حاليا. وقالوا إنهم سيواصلون الاحتجاجات.

الأكثر قراءة اليوم

في سابقة تاريخية ..إدانة ترامب في 34 تهمة جنائية..

نتنياهو يعرب عن دهشته وخيبة أمله من إعلان إدارة بايدن عدم دعم معاقبة الجنائية الدولية

الحكومة الفلسطينية : دفعة من الراتب الشهري قبل عيد الأضحى

معنويات منهارة وفشل كبير في غزة.. تراجع استعداد ضباط في الجيش الإسرائيلي لمواصلة خدمتهم

بنك فلسطين: حصلنا على الموافقة لفتح مكتب تمثيلي في جمهورية مصر العربية

مدير CIA راجع اقتراح الهدنة الذي قبلته حماس.. ولهذا السبب تم تسريب اسم المفاوض المصري

بايدن يعرض مقترحا "شاملا" لوقف الحرب في غزة

الأخبار الرئيسية

بايدن يعرض مقترحا "شاملا" لوقف الحرب في غزة

2024-05-27t132853z_1520601377_rc21z7ayv6uq_rtrmadp_3_israel-palestinians-soldier-funeral-1170x600-2

استطلاع يصدم قيادات جيش الاحتلال.. 58% من الضباط يرغبون في مغادرة الخدمة بعد الحرب

665a06434236042ef740665c

محلل عسكري إسرائيلي يتحدث عن ورقة أخيرة بيد نتنياهو وحكومته في معركة رفح

photo_2024-05-31_17-04-06

مشاهد مثيرة لكمائن ضد قوات الاحتلال وقنص جنود في رفح (فيديو)

6a7eb1b4-2103-4d77-a098-8455cd37b23f

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية "أيزنهاور"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية