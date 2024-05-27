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بايدن يعرض مقترحا "شاملا" لوقف الحرب في غزة

الجمعة 31 مايو 2024 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعرض مقترحا "شاملا" لوقف الحرب في غزة



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى
أوضح بايدن أن المرحلة الأولى ستستمر لمدة ستة أسابيع، وتشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة. وأضاف بايدن: "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات."

المرحلة الثانية
في المرحلة الثانية، سيتم تبادل الأسرى، حيث ستفرج المقاومة عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية.

المرحلة الثالثة
أما في المرحلة الثالثة، فسيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة، تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع. وقال بايدن: "هذا العرض مطروح الآن على الطاولة، وما نحتاجه هو التنفيذ."

وأكد بايدن أن المقترح الإسرائيلي قد تم نقله إلى قطر وحماس، مشددًا على أهمية التركيز على الهدنة وإنهاء الحرب في غزة.


وقال بايدن: "أحث القيادة الإسرائيلية على دعم هذا الاتفاق رغم أي ضغوط، وأطلب من الإسرائيليين أن يتراجعوا ويفكروا في ما سيحدث إذا فقدنا هذه الفرصة."

وحذر بايدن من مخاطر العزلة الدولية المتزايدة لإسرائيل إذا لم يتم انتهاز هذه الفرصة لتحقيق السلام، مؤكدًا أن هذا المقترح يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال إن هذا الاتفاق إذا تم يمكنه مساعدة إسرائيل في أن تصبح أكثر اندماجا في المنطقة بما في ذلك التطبيع مع السعودية.

وأشار بايدن إلى أن مصر وقطر تعملان على ضمان عدم استئناف حماس أي عمليات عسكرية ضد إٍسرائيل، داعيا حماس إلى قبول الصفقة.

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