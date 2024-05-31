الأونروا: تلقينا تقارير مروعة من جباليا بشأن مقتل أطفال بمدرستنا

غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الجمعة، “تلقينا تقارير مروعة من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بشأن مقتل وإصابة أطفال كانوا يحتمون بمدرستنا المحاصرة بالدبابات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية”.

وأضافت الأونروا، في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة إكس، “تلقينا تقارير عن تدمير مكاتبنا في غزة جراء غارات جوية، وجرفها من قبل جنود إسرائيليين”.

ووأفادت أنه “بحسب تقارير، النازحون بمن فيهم الأطفال قتلوا وأصيبوا أثناء لجوئهم إلى مدرستنا التي حاصرتها دبابات القوات الإسرائيلية”.

كما سلطت المنظمة الأممية الضوء على “إضرام القوات الإسرائيلية النيران في خيام النازحين في المدرسة التابعة لها”.

وأردفت أنه تم “تدمير أو إلحاق الأضرار بأكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة. منشآتنا ليست هدفًا”.

وجددت الأونروا الدعوة إلى “وقف الهجمات، واتخاذ العالم إجراءات لمحاسبة الجناة”.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي إنهاء عمليته العسكرية في جباليا شمالي قطاع غزة التي استمرت 20 يوما والتي قتل خلالها 10 جنود.

وقال الجيش في بيان إن “الفرقة 98 استكملت مهمتها في شرق جباليا وانسحبت لإجراء تقييمات بشأن المراحل اللاحقة من القتال في قطاع غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وجراء الحرب نزح 2 مليون فلسطيني من منازلهم، ويعيشون حاليا في ظروف إنسانية صعبة، ويواجهون نقصاً كبيراً في الوقود والأدوية وضروريات الحياة، إثر إغلاق إسرائيل للمعابر.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرارا أمميا يطالبها بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل لاتخاذ تدابير لمنع وقوع “إبادة جماعية” و”تحسين الوضع الإنساني”، وتتجاهل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت.