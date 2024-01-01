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مشاهد مثيرة لكمائن ضد قوات الاحتلال وقنص جنود في رفح (فيديو)

الجمعة 31 مايو 2024 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد مثيرة لكمائن ضد قوات الاحتلال وقنص جنود في رفح (فيديو)



غزة/سما/

بثت كتائب القسام، مشاهد للمعارك التي يخوضها مقاتلوها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تضمنت التصدي لآليات الاحتلال، وأعمال قنص واستهداف للجنود في المباني.

وتظهر اللقطات، خوض مقاتلي القسام، معارك في طرقات رفح، حيث أقدم أحد المقاتلين على استهداف دبابة وإصابتها بصورة مباشرة، في منطقة مكشوفة، والانسحاب على الفور.

كما تظهر لقطات، قيام مقاتلين بزرع عبوة ناسفة خاصة بالأفراد، داخل أحد المباني، وتمويهها، ومراقبة الجنود بواسطة كاميرا لحظة دخولهم لموقع الكمين، وتفجيرها بهم عن بعد.


واستهدفت القسام، مجموعة من الجنود، كانت تتخذ من إحدى مدارس وكالة الغوث، موقعا تحصنوا فيه، بواسطة قذيفة مضادة للتحصينات وانفجارها بهم.

وفي أحد المشاهد، تمكن قناص للقسام، من إصابة جندي بصورة مباشرة، وسقوطه، بعد استهدافه بطلقة من بندقية الغول، التي تسبب في قتل عدد كبير من جنود الاحتلال بفعل أدائها.

يشار إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت وقوع جنود الاحتلال، في الكثير من الكمائن التي نصبتها المقاومة الفلسطينية لهم في مدينة رفح.

وتكبد الاحتلال، خسائر كبيرة في صفوفه جنوده، بين قتلى ومصابين، وأعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل اثنين من عناصره، في الوقت الذي تتحدث فيه المقاومة عن عدد كبير من القتلى وسط تكتم من الجانب الإسرائيلي.
 

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