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"الأونروا" تحذر من اكتظاظ مخيمات النازحين بغزة ونقص اللقاحات والأدوية

الجمعة 31 مايو 2024 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تحذر من اكتظاظ مخيمات النازحين بغزة ونقص اللقاحات والأدوية



غزة/سما/

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من أن اكتظاظ مخيمات النازحين بقطاع غزة ونقص النظافة، يزيدان من انتشار الأمراض المعدية، في ظل نقص الأدوية.

وقالت الوكالة الأممية في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "إن فرقها تواصل تقديم الرعاية الصحية للأشخاص الضعفاء بغزة بما في ذلك الأطفال وكبار السن".

وأكدت أن "اللقاحات والأدوية بالقطاع غير كافية، وأن اكتظاظ مخيمات النزوح ونقص النظافة يزيدان من انتشار الأمراض المعدية".

وأشارت إلى أن "هناك حاجة ماسة لوصول آمن وغير مقيد لفرق الإغاثة والمساعدات".

وقالت الوكالة في وقت سابق، إن حوالي مليون نازح فروا من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأضافت "حدث هذا مع عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه وسط القصف ونقص الغذاء والماء وأكوام النفايات"، لافتة إلى أن تقديم المساعدة والحماية أصبح أمرا شبه مستحيل في قطاع غزة.

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