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عشرات الشهداء والمصابين في قصف طيران الاحتلال على وسط قطاع غزة

الجمعة 31 مايو 2024 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والمصابين في قصف طيران الاحتلال على وسط قطاع غزة



غزة /سما/

استشهد عدد من المواطينن، وأصيب آخرون، الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بسقوط 3 شهداء جراء قصف الاحتلال سيارة مدنية في شارع الحلو بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف، أن الشهداء الذين استهدفت مركبتهم هم: طارق زكي درويش، وحمزة زكي درويش، وعبد الرحمن عبد الكريم درويش.

وقالت مصادر محلية إن شهداء وصلوا أشلاء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح نتيجة قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما سقط شهداء في استهداف منزل سكني بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن ثمانية شهداء سقطوا على الأقل، بينهم طفلان وثلاث نساء، في القصف على مخيم البريج، والذي استهدف منزلا لعائلة الصوص.

كما سقط 4 شهداء على الأقل في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الهور في مخيم البريج.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة الصوص في محيط مسجد النور في "بلوك 9" بمخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين واشتعال النيران في المنزل والمنطقة المجاورة.

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