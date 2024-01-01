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الاحتلال الاسرائيلي ينسحب من شمال غزة مخلفا عشرات الشهداء ودمارا كبيرا

الجمعة 31 مايو 2024 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي ينسحب من شمال غزة مخلفا عشرات الشهداء ودمارا كبيرا



غزة/سما/

أفادت مصادر فلسطينية ، الجمعة، بانسحاب قوات الاحتلال من تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة.

وأضافت، أن طواقم الدفاع المدني بدأت في انتشال جثامين عشرات الشهداء من عدد من المناطق التي انسحب منها الاحتلال.

وأفاد مشهود عيان، بان تراجع الدبابات الإسرائيلية عن وسط مخيم جباليا، كشف عن دمار هائل في المباني والبنية التحتية في كل مكان .

وعاد آلاف النازحين من سكان المخيم للبحث عن منازلهم وقد قصف جيش الاحتلال العشرات منهم ما أدى لاستشهاد 12 مواطنا وإصابة العشرات نقلوا على اثر ها للمشفى المعمداني لتلقي العلاج.

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