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نتنياهو يعرب عن دهشته وخيبة أمله من إعلان إدارة بايدن عدم دعم معاقبة الجنائية الدولية

الجمعة 31 مايو 2024 12:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعرب عن دهشته وخيبة أمله من إعلان إدارة بايدن عدم دعم معاقبة الجنائية الدولية



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه فوجئ بأن البيت الأبيض لن يدعم فرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وقالت القناة "13" العبرية إن رئيس الوزراء أعرب خلال مقابلة أجراها مع برنامج "مورغان أورتاغوس شو" الذي ستبث كاملة في الولايات المتحدة يوم الأحد، عن "دهشته وخيبة أمله" من أن إدارة بايدن قد تعارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على طلب إصدار مذكرات اعتقال ضده وضد وزير الدفاع يوآف غالانت.

 

وتأتي تصريحات نتنياهو على خلفية إعلان البيت الأبيض يوم الأربعاء أنه لن يدعم جهود الجمهوريين في الكونغرس لدفع العقوبات ضد محكمة لاهاي في موقف مخالف لما أعلنه وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي الذي وصف قرار المدعي العام في لاهاي بأنه "خاطئ تماما" وأعلن أن البيت الأبيض سيعمل مع الكونغرس لتعزيز العقوبات.

وقال نتنياهو في مقابلة مع أورتاغوس المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية خلال إدارة ترامب، إن "الولايات المتحدة أعلنت أنها ستدعم اقتراح فرض العقوبات".

وأضاف: "اعتقدت أن هذا لا يزال هو الموقف الأمريكي، لأنه كان هناك إجماع بين الحزبين حول هذه القضية قبل أيام قليلة فقط.. والآن هناك علامة استفهام حول الأمر، وبصراحة أنا مندهش وخائب الأمل".

ودافع رئيس الوزراء عن نفسه أمام الاتهامات التي وجهت إليه بشأن منع إدخال المساعدات إلى غزة واستهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين في القطاع.

وأشار موقع "بوليتيكو" أن كلام نتنياهو هو "معطى إضافي على تعميق الهوة بين قادة كلّ من إسرائيل والولايات المتحدة".

وذكر الموقع الأمريكي أنه تحصل على مقتطف من تصريحات نتنياهو التي أعرب فيها عن خيبة أمله من الإعلان الأمريكي.

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