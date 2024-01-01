غارات أميركية بريطانية عنيفة على مواقع للحوثيين في صنعاء والحديدة

صنعاء/سما/

شن الطيران الأميركي البريطاني غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صنعاء قبيل انتصاف ليل الخميس – الجمعة.

وذكرت مصادر يمنية، أن دوي انفجارات عنيفة سُمعت في صنعاء تزامنا مع قصف استهدف المطار الدولي ومنطقة النهدين جنوب العاصمة ومنطقة جربان في مديرية سنحان. وأكد إعلام تابع للحوثيين وقوع قصف استهدف صنعاء.

واشارت إلى أن 3 غارات للعدوان الأميركي البريطاني استهدفت منطقة النهدين بمديرية السبعين، وغارة على محيط مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى غارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأورد بعد ذلك، أن القصف استهدف محافظة الحديدة أيضا.