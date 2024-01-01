اصابة 4 من عناصر الأمن الفلسطيني خلال شجار في بيت لحم

بيت لحم / سما /

افاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن شجار وقع مساء اليوم بين اشخاص من عائلتين في شارع المهد بمدينة بيت لحم، اثر مشكلة وخلافات سابقة .

وتحركت قوة من الشرطة والاجهزة الامنية للمكان وأثناء العمل للسيطرة على الشجار والقاء القبض على أحد الأشخاص المشاركين فيه ، قامت مركبة يستقلها 3 أشخاص بصدم افراد من القوة المشاركة في فض الشجار .

واضاف ارزيقات بانه تم إلقاء القبض على سائق المركبة ومن معه وضبط المركبة . ونتج عن ذلك إصابة اربعة عناصر من قوات الامن وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى بيت جالا الحكومي ووصفت اصاباتهم بالبسيطة .

وقد فتحت الشرطة والاجهزة الامنية تحقيقا في الحادثة.