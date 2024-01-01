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صحيفة أمريكية : بايدن يمنح أوكرانيا الإذن بضرب روسيا

الجمعة 31 مايو 2024 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية : بايدن يمنح أوكرانيا الإذن بضرب روسيا



واشنطن / وكالات /

كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منحت أوكرانيا سرًا الإذن بضرب روسيا بالقرب من منطقة خاركيف فقط، وذلك باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة، وهو قرار من شأنه أن يشعل حربًا واسعة في أوروبا.

وقال مسؤول أمريكي وشخصان آخران مطلعان على خطوة الرئيس الأمريكي، إن قرار «بايدن» سيساعد بشكل كبير كييف على الدفاع بشكل أفضل عن مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينها بعد العاصمة.

وأكد المسؤول الأمريكي أن جو بايدن وجه إدارته مؤخرًا للتأكد من أن أوكرانيا قادرة على استخدام الأسلحة الأمريكية لأغراض مواجهة القوات الروسية في مدينة خاركيف، التي تقع على الحدود مع روسيا، وذلك حتى تتمكن أوكرانيا من الرد على القوات الروسية التي تضربها أو تستعد لضربها، مضيفًا أن سياسة السماح بضربات بعيدة المدى داخل روسيا لم تتغير.

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