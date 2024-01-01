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الاحتلال الاسرائيلي يبلغ "أونروا" بإخلاء مقرها في الشيخ جراح بالقدس المحتلة خلال 30 يومًا

الخميس 30 مايو 2024 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يبلغ "أونروا" بإخلاء مقرها في الشيخ جراح بالقدس المحتلة خلال 30 يومًا



القدس المحتلة/سما/

بلغت سلطة الأراضي في الكيان الإسرائيلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الخميس، بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والذي تبلغ مساحته 36 دونمًا، خلال 30 يومًا.

وجاء قرار سلطة الأراضي في الكيان عقب الموافقة على طلب وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق جولدكنوبف، بإخلاء مقرات "أونروا" بزعم وجودها على أراضٍ حكومية.

وذكر موقع "واي نت" العبري، وفق ترجمة وكالة"صفا"، أن سلطة الأراضي في الكيان أرسلت رسالة إلى "أونروا" تزعم أنها مدينة لها بمبلغ 27,125,280 مليون شيكل، بسبب "العمل على أراض تابعة لـ"إسرائيل" دون موافقة على مدى السنوات السبع الماضية".

وطالبت الرسالة "أونروا" بـ"الوقف الفوري لأي استخدام غير قانوني، وتدمير كل ما قمتم ببنائه بمخالفة القانون، وإخلاء الأرض من أي أشخاص أو أشياء، وإعادتها إلى السلطة خلال 30 يوما من تاريخ اليوم".

وفي السياق، نشر نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس"أرييه كينج" عبر صفحته الخاصة، صورًا لمخطط مشروع استيطاني جديد مكان مباني "أونروا" في القدس، بعد هدمها.

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