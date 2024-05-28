جنرال أمريكي “كينيث ماكنزي” يكشف تفاصيل اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني

وكالات / سما/

افرد الجنرال الأمريكي ” كينث ماكنزي فصلا كاملا في كتابه نقطة الانصهار للحديث عن تفاصيل عملية اغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيرانية الجنرال قاسم سليماني، وكتب مكنزي مفصلا حول ظروف اتخاذ القرار والتنفيذ يقول في كتابه .

عندما انضَمَمتُ إلى القيادة المركزية لأول مرة كجنرال شاب، شاهدت إدارة أوباما – وإدارة بوش قبل ذلك – تفشل في مواجهة الديناميكية والقيادة التي جلبها سليماني إلى القتال. وشاهدت أيضًا الإسرائيليين يحاولون مهاجمته ولكن الحظ لم يُحالِفهُم. لذلك عندما توليتُ منصبَ القائد في مارس/آذار 2019، كان أولُ شيء قمتُ به هو الاستفسارُ عما إذا كانت لدينا خطة لضربه، إذا طلب منا الرئيس القيام بذلك. وكانت الإجابة غير مُرضية.

قمت بتوجيه قائد فرقة العمل الخاصة بالعمليات الخاصة المشتركة التابعة للقيادة المركزية لتطوير الحلول. وكانت منظمات أخرى مهتمة بسليماني أيضًا – بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية والشركاء الإقليميين – ورأينا أدلة على أن بعضهم مارسَ ضغوطًا على البيت الأبيض للتحرك ضده. وقد تمت مناقشة العديد من المخططات ووضعها جانباً، إما لأنها لم تكن مُجدية من الناحية التشغيلية أو لأن التكلفة السياسية بدت باهظة للغاية. لكنها تطورت في النهاية إلى خيارات مناسبة إذا طلب منا البيتُ الأبيض التحرّك.

بعد شهرين من بدء ولايتي كقائد، واستمرارًا حتى منتصف ديسمبر 2019، تعرضت القواعد الأمريكية في العراق للقصف 19 مرة بقذائف الهاون والصواريخ. ومن الواضح أن سليماني كان يقوم بتنسيق الهجمات، وذلك بشكل أساسي من خلال شبكاته داخل كتائب حزب الله، وهي جماعة شبه عسكرية متطرفة في العراق. وبلغت سلسلة الضربات ذروتها مساء الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول، عندما تعرضت إحدى قواعدنا الجوية لقصف بنحو 30 صاروخاً. وأصيب أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من أفراد الشرطة الفيدرالية العراقية، وقُتل مقاول أمريكي. في حين أن الهجمات السابقة كانت تهدف إلى الإزعاج أو التحذير، فإن هذا الهجوم – الذي تم إطلاقه على منطقة مكتظة بالسكان في القاعدة – كان يهدف إلى إحداث خسائر بشرية كبيرة. كان علينا الرد، إذاً.

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، تجمهر كبار موظفيّ في مكتبي في «تامبا» (فلوريدا)، لمراجعة مجموعة من الخيارات التي كنا نعمل على تنقيحها لعدة أشهر. كان هذا كله استباقيا. فلا يمكن أن تأتي سلطة تنفيذ هجوم إلا من الرئيس دونالد ترامب من خلال وزير الدفاع مارك إسبر، لكننا كنا نعلم أنهم يريدون منا أن نقدم لهم الخيارات. كان لدينا هدف في اليمن كنا نبحث عنه لبعض الوقت: قائد في « فيلق القدس » له تاريخ طويل في تنسيق العمليات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف. وشملت الأهداف المحتملة الأخرى سفينة جمع المعلومات الاستخبارية التي يقودها الحرس الثوري الإيراني في جنوب البحر الأحمر – “سافيز” (نشر “الشفاف” مواضيع وافية عنها) – بالإضافة إلى الدفاع الجوي والبنية التحتية النفطية في جنوب إيران.

وبعد مناقشة جميع الخيارات بشكل مستفيض، أخبرت طاقمي بأننا نوصي بأهداف فقط داخل العراق وسوريا – حيث كنا نجري بالفعل عمليات عسكرية – لتجنب توسيع نطاق الصراع. شعرنا أن أربعة “أهداف لوجستية” وثلاثة “أهداف شخصية” كانت مرتبطة بالضربة. اثنان من الشخصيات كانا من “مُسهّلي” كتائب حزب الله؛ والثالث كان سليماني. كما قدّمنا ولكن لم نُوصِ بخيارات أخرى في اليمن والبحر الأحمر وجنوب إيران.

بحلول منتصف الصباح، كنت قد أرسلت توصياتي إلى الوزير إسبر عبر مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة. بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، حصلنا على الموافقة لتنفيذ خياري المفضل: ضرب مجموعة متنوعة من الأهداف اللوجستية ولكن ليس سليماني أو «المُسهّلين

سنضرب في اليوم التالي، الأحد، وبعد ذلك سيقدم إسبر وميلي إحاطة لترامب في مارالاغو. لقد أشار لي ميلي إلى أن ترامب قد لا يعتقد أن الهجمات كانت كافية. كنت أعرف كيف تجري تلك الاجتماعات – فقد شاركتُ في عدد قليل منها – وكانت لدي ثقة كاملة في ميلي. وكان بإمكانه أن يحافظ على نفسه في خضم الإحاطة الإعلامية الرئاسية، والتي غالبًا ما تضمنت الكثير من الآراء من العديد من الأشخاص الذين لم يكن جميعهم على علم بالمخاطر الكاملة التي تنطوي عليها العملية أو تلك التي قد تنشأ بعد اكتمالها.

ولأنني كنت أعرف أن الرئيس لا يزال مهتمًا جدًا بسليماني، فقد قمت مساء السبت بوضع تعديلاتي النهائية على ورقة حددتُ فيها ما يمكن أن يحدث إذا اخترنا ضربه. ولم يكن هناك شك في أنه كان هدفاً مشروعاً، وخسارته ستجعل اتخاذ القرار الإيراني أكثر صعوبة. وسيكون ذلك أيضًا مؤشرًا قويًا على إرادة الولايات المتحدة، التي كانت غائبة في تعاملاتنا مع إيران لسنوات عديدة. لكنني كنت قلقاً للغاية بشأن الطريقة التي قد ترد بها إيران. يمكن أن يكون للضربة تأثير رادع، أو يمكن أن تؤدي إلى انتقام واسع النطاق. وبعد دراسة متأنية، اعتقدت أنهم سوف يردُّون، ولكن ربما ليس بعمل حربي، وهو الاحتمال الذي كان يقلقني لسنوات عديدة. لكن لا يزال لديهم الكثير من البدائل لتسبب لنا الألم. لقد أرسلت الورقة إلى وزير الدفاع عبر رئيس الأركان. لم أوصِ بعدم ضرب سليماني، لكنني وصفت المخاطر التي ينطوي عليها ذلك.

وجهنا ضربات جوية لكتائب حزب الله بعد ظهر يوم الأحد وحققنا نتائج جيدة. لقد ضربنا خمسة مواقع في جميع أنحاء سوريا والعراق خلال فترة أربع دقائق تقريبًا. في مكان واحد على الأقل، قمنا بقصف اجتماع لأركان كتائب حزب الله، ما أسفر عن مقتل العديد من القادة الرئيسيين. بعد الضربة، عندما طار إسبر وميلي إلى مارالاغو، زودناهما بتقييمات الأضرار وأي تفاصيل أخرى يمكننا جمعها من الهجمات. قمنا بتجميع عرض تقديمي بسيط من شريحة واحدة استخدمه ميلي لإحاطة الرئيس.

اتصل ميلي ذلك المساء حاملاً تقريراً عن الإحاطة الإعلامية. وكما حذر ميلي، فإن ترامب لم يكن راضيا؛ لقد أمرنا بضرب سليماني إذا ذهب إلى العراق. كنت في مكتب منزلي عندما نقل ميلي ذلك الأمر لي. كان الموظفون مكتظين حولي، لكن لم يكن هاتفي على مكبر الصوت، لذلك لم يتمكن أي منهم من سماع ذلك. تجمدت في مكاني لثانية أو ثانيتين، ثم طلبت منه أن يكرر كلامه. تأكدت أنني سمعت بشكل صحيح.

وأخبرني ميلي أيضًا أن الرئيس وافق على توجيه ضربات إلى قائد في فيلق القدس في اليمن وإلى السفينة الإيرانية « سافيز » في البحر الأحمر. وأضاف أنه كان هناك شعور في الاجتماع بأن هذه الضربات ستجلب إيران إلى طاولة المفاوضات. كان واضحاً لي أن رئيس الأركان لم يوافق على هذا التقييم، وأنا أيضًا لم أتفق معه. فقد شعرنا أن الضربات قد تعيد الردع، لكننا لم نر طريقًا لمفاوضات أوسع نطاقًا

وعندما أنهينا مكالمتنا، قرأت مرة أخرى لرئيس الأركان، من أجل التحقق من عدم وجود سوء فهم، مجموع الأوامر التي وصلتني منه هو. ثم اتصلت بالعدد القليل من أعضاء فريقي الذين لم يكونوا متواجدين لدعوتهم لاجتماع الساعة 7 مساءً. فوجئ الجميع قليلاً عندما أخبرتهم بتعليماتنا. كنا نعلم جميعا ما يمكن أن تترتب على هذه القرارات، بما في ذلك احتمال أن العديد من أصدقائنا على الجانب الآخر من العالم سيضطرون إلى الذهاب إلى النار. لم يكن لدينا الوقت للحديث عن ذلك.

أكدت معلوماتنا أنه عندما يصل سليماني إلى العراق، كان يهبط عادة في مطار بغداد الدولي ويتم نقله بسرعة بعيدًا عن المطار. لحسن الحظ، كانت حركة المرور خفيفة في كثير من الأحيان على طريق الوصول إلى المطار، والذي عرفته أجيال من الجنود والطيارين ومشاة البحرية باسم “الطريق الأيرلندي”، وقد مات عليه عدد لا بأس به من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف بسبب سليماني وأتباعه. ويصبح الأمر معقدًا عندما يخرج سليماني من الطريق الأيرلندي ويدخل شوارع بغداد المزدحمة.

ومن المرجح أيضًا أن يؤدي ضرب سليماني في اللحظات التي تلت نزوله من الطائرة إلى تقليل الأضرار الجانبية. سوف نستخدم طائرة بدون طيار من طراز “إم كيوـ9” مسلحة بصواريخ هيلفاير لمهاجمة سيارته ومركبة مرافقته الأمنية. كما هو الحال دائمًا، كانت هناك قيود كبيرة – لا تتمكن طائرات “إم كيوـ9” من البقاء فوق المطار لفترة طويلة، لذلك كان علينا أن نعرف تقريبًا متى سيصل. كنا نفضل تنفيذ الإعدام ليلاً، دون غطاء سحابي، لكننا كنا إلى حد ما تحت رحمة جدول سليماني.

كانت لدينا معلومات تشير إلى أنه سيسافر جواً من طهران إلى بغداد يوم الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول. وبعد الكثير من المناقشات، قررنا ضرب سليماني أولاً، ثم، في غضون دقائق، القائد العسكري في اليمن، حتى لا يمكن تحذيره. قررنا حفظ “سافيز” في وقت لاحق؛ لم أكن متحمسًا لإغراقها (ولحسن الحظ، لم نضطر إلى ذلك).

وفي هذه الأثناء، بدأت الاحتجاجات تتطور أمام سفارتنا في بغداد رداً على ضرباتنا لكتائب حزب الله. كانت الصور مزعجة وبدا أنها تزيد من رغبة واشنطن في ضرب سليماني. فقد ذكّرتنابشبح حادثة شبيهة وقعت في بنغازي (إشارة إلى مقتل السفير الأميركي فيها). عززنا تواجد مشاة البحرية ووضعنا طائرات حربية من طراز “أي إتش 64” في سماء المنطقة في استعراض للقوة. لقد ازداد قلقي بشأن ما يمكن أن يحدث بعد أن ضربنا سليماني. هل سيحفز ذلك الحشد على محاولة اجتياح السفارة؟ كيف ستبدو علاقتنا مع الحكومة العراقية في أعقاب الهجوم؟

تلقيت مكالمة من إسبر وميلي، أخبرتهما أن أحدث معلوماتنا الاستخباراتية تشير إلى أن سليماني سيغادر دمشق قريبًا، في وقت مبكر من اليوم التالي، ويتوجه إلى بغداد.

وفي اليوم التالي، ذهبت إلى مقر القيادة المركزية. بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، بدأ التوتر يتصاعد. لقد تأخرت الرحلة التي كنا نتوقع أن يقوم بها سليماني لمدة ساعة، ثم أخرى. جلست بهدوء على رأس الطاولة وشربت كميات كبيرة من القهوة. الجميع ينظر إلى القائد في مثل هذه الأوقات؛ كنت أعلم أن أي انزعاج من جهتي سيشعر به الجميع. كنت واثقًا من أننا مستعدون، لكن أشياء كثيرة كانت خارجة عن سيطرتنا، وكان علينا أن نكون مستعدين للتكيف. الساعات التي لا تعد ولا تحصى التي قضاها الموظفون والقادة في التخطيط للطوارئ أصبحت الآن جاهزة لتؤتي ثمارها. الزمن ينقلب ضدك في هذه اللحظات. يصبح مضغوطًا وثمينًا. أنت بحاجة إلى الاعتماد على العمل المنجز قبل أن يصبح الوقت السلعة الأكثر قيمة في الكون.

وأخيراً الحركة! تم تسليم سليماني إلى الطائرة في دمشق، حيث صعد من المدرج. تراجعت الطائرة وتحركت للإقلاع. أقلعت الرحلة، وهي طائرة تجارية منتظمة، من دمشق الساعة 3:30 بعد الظهر بتوقيت واشنطن. اتصلت بميلي. وسيقوم هو ووزيرا الدفاع والخارجية بمراقبة الإجرالعملية من غرفة اجتماعات آمنة في البنتاغون. وسرعان ما ظهرت الطائرة على أنظمة التتبع لدينا، وشاهدتها وهي تزحف شرقًا. تذكرت خيبة أملنا قبل أيام قليلة، وراقبت الارتفاع عن كثب. ولحسن الحظ، بدأت الطائرة في الهبوط فوق بغداد، وهبطت الساعة 4:35 مساءً، قبل وقت قصير من منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

كان الجو غائما. طارت طائراتنا من طراز “إم كيوـ9” على ارتفاع منخفض للحفاظ على الرؤية، ما يعني أنه كان عليها في البداية البقاء على مسافة بعيدة لتجنب سماعها أو رؤيتها. شاهدنا السلالم تُرفع إلى باب الكابينة الأمامي. وفي الساعة 4:40 مساءً، تأكدنا أنه سليماني. اتصل بي قائد فرقة العمل المشتركة، وقال: “سيدي، الأمور ستحدث الآن بسرعة كبيرة. إذا كانت هناك أي نية لوقف ذلك، فعلينا أن نتخذ هذا القرار الآن”. قلت له ببساطة: “أطلق طلقتك حينما يحين الوقت “.

شاهدنا سليماني وهو يركب سيارة ويبتعد بجانب سيارة أمنية. بدأت السيارتين بالتقدم على المنحدرات وأماكن وقوف السيارات والشوارع للوصول إلى « الطريق الأيرلندي ». كانت الساعة الآن 4:42 مساءً. لقد قمت منذ فترة طويلة بتمرير سلطة الضرب إلى قائد قوة العمل المشتركة، وقام هو بتمريرها إلى الفريق الذي سيطلق النار. لقد علمتنا التجربة الصعبة أن تفويض هذه السلطة إلى أدنى مستوى ممكن في أقرب وقت ممكن يسمح لأولئك الذين لديهم أفضل معرفة بالوضع بالتصرف بسرعة، دون الرجوع إلى القيادة.

زادت سرعة السيارتين. كانت عيون الجميع ملتصقة بالشاشات الكبيرة. لم يتحدث أحد. ثم، فجأة، ظهر وميض كبير من اللون الأبيض عبر الشاشة. وتطايرت قطع من سيارة سليماني في الهواء. وبعد ثانية أو اثنتين، تم ضرب سيارة الأمن. لم يكن هناك هتاف، ولا ضرب بالقبضات على الطاولات، بل صمت فحسب، بينما كنا نشاهد السيارات تشتعل فيها النيران. وبعد دقيقة واحدة، هاجمنا مرة أخرى، بثمانية أسلحة أخرى. وبدا أن العملية كانت ناجحة، ولكن لم نتمكن من تأكيد ذلك بعد.

كان لدينا هدف آخر لنهاجمه، لذا تحول انتباهنا إلى اليمن، حيث نفذنا ضربة مماثلة على منزل معزول اعتقدنا أن قائد فيلق القدس يتواجد فيه. قررنا لاحقًا أنه كان قد غادره، لكن توقيت الضربتين – بفارق 13 دقيقة – كان إنجازًا رائعًا.

وسرعان ما أصبح من الواضح أننا قتلنا سليماني. كنت في المنزل حوالي الساعة التاسعة مساءً، عندما بدأت التقارير الإخبارية الأولى في الظهور. وعندها فقط أصبح لدي الوقت للتفكير فيما حدث.

الترجمة نقلا عن ميدل ايست ترانسبرانت