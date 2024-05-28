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طقس فلسطين : أجواء صافية ومعتدلة

الخميس 30 مايو 2024 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء صافية ومعتدلة



رام الله / سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا إلى غائم جزئي ومعتدلا في معظم المناطق حارا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، حارا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقّعت "الأرصاد الجوية"، أن يكون الجو، يوم السبت المقبل، صافيا بوجه عام، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذّرت "الأرصاد الجوية" المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكّل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

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