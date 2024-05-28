الاحتلال الاسرائيلي ينفذ اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين من الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت مواطنين من مخيم عايدة هما شريف موسى رومي (33 عاما)، وأحمد عادل حجاجرة (32 عاما).

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واعتقلت ثلاثة مواطنين هم: الشقيقان يحيى ومحي الشريف نوفل، والمواطن احمد حمدان.

ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين هم: من دورا، قصي محمد عبد الرحمن حمدان، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن حمدان، ومحمد محمود فوزي السبع عمرو، وأحمد خميس ربعي، ومنيف حجه، ومن مخيم العروب تم اعتقال القاصرين رومل رائد سويلم، ومحمد طافش.

وقد اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم العروب.

واصيب مواطنان بنيران قوات الاحتلال خلال تقتحام مدينتي رام الله والبيرة.

وافادت جمعية الهلال الأحمر ان " طواقمنا في رام الله والبيرة تتعامل مع اصابتين واحد مطاط في الرقبة لشاب 28عاما وإصابة رصاص حي في الفخد (17عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "دوار المنارة"، وشارع سوق الخضار المركزي "الحسبة"، وشارع الإرسال، وحيي "المصايف" و"البالوع"، و"عين منجد"، و"الماسيون"، ومنطقة "رام الله التحتا".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة خلال اقتحامها وسط مدينة رام الله.

وتمركزت آليات الاحتلال في شارع "الحسبة"، وداهمت أحد محال الصرافة، وعبثت بمحتوياته واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.