  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة : وفاة شاب طعنا في بيت لحم

الخميس 30 مايو 2024 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة : وفاة شاب طعنا في بيت لحم



بيت

توفي شاب ( 25 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة بعد تعرضه للطعن أمس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن إشارة وصلت لقسم عمليات الشرطة تفيد بوصول شاب إلى مستشفى اليمامة بعد تعرضه للطعن بآلة حادة ، ولخطورة حالته تم تحويله للمستشفى الأهلي بالخليل وقد أعلن الاطباء فجر اليوم عن وفاته.

وأضاف ارزيقات بأن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا في الحادثة وتم ضبط أداة الجريمة والعمل مستمر للقبض على المشتبه فيه .

وأوضح ارزيقات بأن النيابة العامة أمرت بإحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية .

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري : مخاوف في إسرائيل من وصول الجيش المصري لتل أبيب عبر أنفاق غزة

الكشف عن ملامح المقترح المقدم للوسطاء.. "كابينيت الحرب"منقسم بشأن مطلب حماس

إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في رفح.. مقتل جنود وإصابة آخرين بكمين للمقاومة

جيش الاحتلال يعلن "السيطرة الكاملة" على محور فيلادلفيا

ماكرون يدعو عباس إلى إصلاح السلطة الفلسطينية تحضيرا "للاعتراف بدولة فلسطين"

مصر ترد على مزاعم "إسرائيل" بشأن أنفاق على الحدود مع قطاع غزة

آيزنكوت: نتنياهو فشل أمنياً في غزة.. وصف ترويجه لهزيمة حماس بـ” زراعة الوهم”

الأخبار الرئيسية

اسعار العملات والمعادن في فلسطين

photo_2024-05-30_04-40-06

الاحتلال : مقتل 5 جنود إسرائيليين في الضفة وغزة

20240528195214reup-2024-05-28t195018z_1169030643_rc2vz7amd6j5_rtrmadp_3_usa-biden.h-730x438

واشنطن ترفض الاعتراف بأن "إسرائيل" استخدمت أسلحة أمريكية في الغارات القاتلة على خيام النازحين برفح

شهداء بينهم مسعفان في قصف على رفح ومدينة غزة

15-13-730x438

الأمم المتحدة: انخفاض دخول المساعدات لغزة 67 في المئة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية